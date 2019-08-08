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Kütahya yurtdışından 3 bin 342 kişi göç alırken, yurtdışına bin 877 kişi de göç verdi

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığınca (TÜİK) yayımlanan yıllık göç akış istatistiklerinde 2018 yılında yurtdışından Kütahya'ya göç eden 3 bin 342 kişiden, 662 kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 2 bin 680 kişinin ise yabancı uyruklu olduğu bildirildi.

08.08.2019 14:51 Kütahya yurtdışından 3 bin 342 kişi göç alırken, yurtdışına bin 877 kişi de göç verdi
Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığınca (TÜİK) yayımlanan yıllık göç akış istatistiklerinde 2018 yılında yurtdışından Kütahya'ya göç eden 3 bin 342 kişiden, 662 kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 2 bin 680 kişinin ise yabancı uyruklu olduğu bildirildi.

Geçen yıl Kütahya'dan yurtdışına göç eden bin 877 kişiden 407 kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, bin 470 kişinin ise yabancı uyruklu olduğunu ifade eden TÜİK Bölge Müdürü Mehmet Akyol," Kütahya, yurtdışından aldığı göç itibariyle Türkiye'de 31., Ege Bölgesinde 6., yurtdışına verdiği göç itibariyle 33., Ege Bölgesinde 7. il konumundadır" dedi. - KÜTAHYA

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye, Kütahya, Güncel

Kaynak: İHA

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