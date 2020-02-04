Kütahya Zafer OSB'nin iletişim altyapı protokolü imzalandı

Kütahya 'nın Altıntaş ilçesinde kurulan Zafer Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) iletişim altyapısının oluşturulması için protokol imzalandı.

Kütahya Valisi Ömer Toraman, Valilik'te düzenlenen törende, Zafer OSB'nin yatırımcılarının haberleşme ihtiyaçları için gerekli iletişim alt yapısının Türk Telekom tarafından yapılacağını söyledi.

Zafer OSB'ye yatırım yapacak yatırımcılara çok uygun şartlarda imkanlar sunulduğunu belirten Toraman, şunları kaydetti:

"Zafer OSB, Kütahya'nın 5'inci ve yeni bir Organize Sanayi Bölgesi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında gerekli imar, proje onayları alınarak parselleme çalışmaları yapıldıktan sonra altyapı eksikliğini gidermek için bir gayret içine girildi. Enerji tedariki anlamında elektrik, doğal gaz, su altyapısı ve bağlantı yolları çalışmaları yapıldı. Bizim yatırıma davet ettiğimiz insanların haberleşme ihtiyaçlarını da karşılamaları için bu altyapıya da ihtiyaç var. Yakından geçen bir hattan Zafer OSB'ye bir hat çekmek suretiyle bu alana Telekom altyapısını da getirmiş olacağız."

Türk Telekom Bursa Bölge Müdürü Hüsnü Canbaz da protokolün hayırlı olması temennisinde bulundu.