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Kütahyalı annenin 200 günlük evlat nöbeti

Kütahyalı anne Hatice Levent, kaçırılan kızı için tam 200 gündür HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde nöbet tutuyor.

19.03.2020 16:37 | Son Güncelleme: 19.03.2020 16:37
Kütahyalı annenin 200 günlük evlat nöbeti
Kütahyalı anne Hatice Levent, kaçırılan kızı için tam 200 gündür HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde nöbet tutuyor. Evlatları kaçırılan annelerin çağrısı üzerine Kütahya'dan Diyarbakır'a giden Hatice Levent, Bitlis'te üniversite okuduğu sırada kızı Fadime'nin terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığını söyledi.

Anne Levent, "Fadime'min beynine girdiler, üniversite 2. sınıfta götürdüler. Bırakın kızımı, sizin işinizi göremez, Fadime'm okuyup da bana bakacaktı, eli kalem tutuyordu. O inlere götürenlere lanet olsun, HDP ve PKK insan denilecek bir şey değil. Allah onların cezasını versin, bizi buralarda mahvettiler, yavrularımızı bıraksınlar, tüm anneleri güldürsünler. Bizim yavrularımız onlara laik çocuk değil, bizim yavrularımız dizimizin dibine laik. Kızım beni duyuyor ve görüyorsan kaç gel, cumhurbaşkanımız ceza falan vermeyecek. Hastayım, tam 200 gündür buradayım kızımı çok özledim. 13 anne güldü, inşallah bizde güleriz" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Etiketler : Halkların Demokratik Partisi, Hatice Çarpar, Diyarbakır, Anne, Güncel

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