Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kütahyalı çini ustası hayatı sığdırdığı evine atölyesini de taşıdı

Kütahya'da yaşayan, Kültür ve Turizm Bakanlığı çini sanatçısı Abdurrahman Yıldız, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmak için atölyesine gitmeyip çalışmalarını evinde sürdürüyor.

04.04.2020 11:14 | Son Güncelleme: 04.04.2020 11:14
Kütahyalı çini ustası hayatı sığdırdığı evine atölyesini de taşıdı
Kütahya 'da yaşayan, Kültür ve Turizm Bakanlığı çini sanatçısı Abdurrahman Yıldız, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmak için atölyesine gitmeyip çalışmalarını evinde sürdürüyor.
Çocuk yaşlarda başladığı sanatta yarım asrı deviren 64 yaşındaki Yıldız, çiniden pano, vazo, saat ve tablolar yapıyor.
Abdurrahman Yıldız, AA muhabirine, 65 ve üzeri yaşlardaki kişilere getirilen sokağa çıkma yasağına tabi olmasa da koronavirüs için alınan tedbirlere elinden geldiğince uyduğunu, zorunlu olmadıkça evinden ayrılmadığını söyledi.
Daha önce atölyesinde yaptığı çalışmalarını evinde sürdürdüğünü belirten Yıldız, şöyle devam etti:
"Evimin bir odasını atölyeye çevirdim ve burada çiniden eserler üretmeyi sürdürüyorum. Sabah kalktığımda atölyeme gider gibi odama giriyorum ve çalışıyorum. Bu sayede hem çalışmalarımdan uzak kalmamış oluyorum hem de evde boş dururken oluşabilecek can sıkıntısından kurtuluyorum. Böylelikle toplumumuz için güzel bir örnek oluşturduğumu da düşünüyorum."
"Çini keyifli bir uğraş"
Yıldız, evde kaldıkları için canı sıkılanlara öneride bulundu.
Bugünlerin geçeceğini belirten Yıldız, "Evde kaldığımız süreçte elinde meşgalesi olmayıp canları sıkılan herkesin bir sanat dalıyla hobi olarak da olsa ilgilenmesini tavsiye ederim. Bu hobiyi çocuklarımızla da yapabiliriz. Bu sayede çocuklarımız da tablet, telefon ve televizyonlardan uzak kalmış olur. Çünkü çini keyifli bir uğraş." ifadelerini kullandı.
Yıldız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destek için üzerinde çalıştığı eserlerini internetten ya da imkanı olursa sergi açarak satmak istediğini dile getirerek, "Satıştan elde edeceğim gelirle kampanyaya destek olmak istiyorum. Elimden bu geliyor, herkesi gücü nispetinde kampanyayı desteklemeye davet ediyorum." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Abdurrahman Yıldız, Kütahya, Kültür Sanat
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› kultur-sanat ››Kütahyalı çini ustası hayatı sığdırdığı evine atölyesini de taşıdı - Haberler

kultur-sanat Manşet

Haberler

Son Dakika kultur-sanat Haberleri

13:08: Sokağa çıkma kısıtlaması bulunanlara 600 gıda kolisi yardımı - Haberler 13:07: İspanya'da bilanço ağırlaşıyor: 11 bin 744 ölüm - Haberler 13:06: Korona virüs bu ilçeye uğramadı - Haberler 13:04: İspanya'da koronavirüsten 809 kişi daha hayatını kaybetti - Haberler 13:04: Kars'ta Kovid-19 tanı testleri yapılmaya başlandı - Haberler 10:52: Konya Büyükşehir Belediye Başkanı yanıtladı: Koronavirüs vaka sayısı Konya'da neden fazla? - Haberler 10:30: Koronavirüs vaka sayısında ikinci sırada olan İzmir'de çağrılara kimse aldırış etmiyor 10:25: Koronavirüs salgınının en son ulaşacağı ülke hangisi olur? Ada ülkesi Nauru, ön plana çıkıyor - Haberler 09:36: Fahrettin Koca, Devlet Bahçeli'nin Bilim Kurulu üyeleriyle ilgili önerisini canlı yayında reddetti - Haberler 09:32: Koronavirüsü yenen Bursalı vatandaş, hastalık sürecinde yaşadıklarını anlattı - Haberler 08:44: Türk profesör, aşıyı bulmak için kendini laboratuvarda karantinaya aldı - Haberler 03:11: Koronavirüs nedeniyle şehir giriş çıkışlarının kapatılacağını öğrenen baba kız, pijamayla yollara düştü