Kütahyalı Çinici Projesini Adıyamanlı Çocuklarla Buluşturdu

Kütahyalı Kültür ve Turizm Bakanlığı çini ve seramik ustası Muzaffer Çelik, Adıyaman
'ın Tut
ilçesindeki bir ilkokulda özel çocuklar çini sanatıyla tanıştırdı.
Hazırladığı "Çini Atölyesi Çocuklarımız İçin Yollarda" projesi kapsamında ilçedeki Fatih
İlkokuluna giden Çelik, yanında getirdiği çini yapımı için kullanılan malzemelerle özel çocuklara çini boyama yaptırdı.
Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ederek projenin ilk çalışmasını Tut ilçesinde gerçekleştirdiğini söyledi.
İlk defa çiniyle tanışan çocukların çok mutlu olduğunu belirten Çelik, şöyle konuştu:
"Ekibimle bu özel çocuklarımızı mutlu etmek için gittik. Yanımızda çini yapımında kullanılan malzemeleri de götürerek bu yavrularımızı bir günlük dahi olsa mutlu olmalarına sebep olduk. Çocuklar çini boyama tecrübesi yaşadılar. Okul yöneticileri ve öğrenci aileleri de düzenlediğimiz etkinliği ilgiyle takip ettiler. Burada hem uygulama yaptık hem de çini sanatını anlattık."
Çelik, Türkiye
'nin farklı şehirlerinde de düzenleyecekleri etkinliklerle çininin yapım aşamasını uygulamalı olarak anlatacaklarını sözlerine ekledi.
Adıyaman, Tut, Kültür Sanat
Kaynak: AA