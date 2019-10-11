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Kütahyalı gençlerden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Kütahya'da, sivil toplum kuruluşlarının gençlik birimleri, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

11.10.2019 14:42Kütahyalı gençlerden Barış Pınarı Harekatı'na destek
Kütahya'da, sivil toplum kuruluşlarının gençlik birimleri, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.
Cuma namazının ardından Ulu Cami önünde bir araya gelen gençler adına açıklama yapan Genç İHH Birim Başkanı Hüseyin Aksu, harekatı gönülden desteklediklerini bildirdi. Harekatın Türkiye'nin emperyalizme direnme iradesinin, emperyalistlerin Suriye'de oluşturmak istediği düzeni reddetme mücadelesinin adı olduğunu dile getiren Aksu, şunları söyledi:
"Bu harekat, dinimizin buyruğu olan nizam-ı alem cihadının bir parçasıdır. Hiçbir din, ırk, kültür farkı gözetmeden dünyada adaleti ve barışı tesis etmek dinimizin emri, Müslümanlar olarak boynumuzun borcudur. Bu sebeple okyanus ötesinden ucuz bahanelerle bölgeye gelerek terör örgütlerini silahlandırıp kadim Suriye topraklarında savaşı teşvik edenlere ve onların maşalarına karşı devletimizin verdiği bu mücadeleye millet olarak desteğimiz tamdır."
Aksu, sivil toplum kuruluşları olarak terör örgütlerine karşı verilen mücadeleyi sonuna kadar desteklediklerini sözlerine ekledi.

Açıklamanın ardından harekatın zaferle sonuçlanması için dua edildi.

Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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