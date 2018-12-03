Kütahyalı Gurbetçiler, Dayanışma Gecesi'nde Buluştu

Kütahyalı gurbetçiler, Almanya
'nın Datlen şehrinde düzenledikleri Dayanışma Gecesi'nde bir araya geldi.
Gecede yerel sanatçılar Aydın
Çimen, Ömer Düzdaş, Mustafa Akgün, Halil İbrahim Kesen, Süleyman Oruç
, Kadir Şahin
, Veli Çelik
, Ali Saruhan ve Sevgi Petek
sahne aldı.
Gecenin açılış konuşmasını Wuppertal Kütahyalılar Dernek Başkanı İsmail Taşcıoğlu yaptı. Birlik ve beraberliğin gurbette çok önemli olduğu belirten Taşçıoğlu, katılımcılara teşekkür etti.
Almanya Kütahyalılar Kültür ve Dayanışma Gecesine MHP
Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş
, 25. 26. Dönem AK Parti İzmir
Milletvekili Hüseyin Kocabıyık
, Balıköy
eski Belediye Başkanlarından Muhsin Berksoy, Avrupa Giresun
Federasyon Başkanı Aydın Petekçi, Avrupa Kütahyalılar İnsiyatif Federasyonu Başkanı Adil Emsen, Almanya Ankaralılar Dernek Başkanı Halil Yalçın, Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Özkul
, Başhekim Dr. Fatih
Özkul, Doç. Dr. Evren
Dilektaşlı, Nevşehirli iş adamı Azerbaycan
Fahri Büyükelçisi Yüksel Dükan, program sunucusu Mehmet Baş, Köprüörenliler Dernek Başkanı Hasan Hüseyin Duran
katıldi, Gladbeck
belediye meclis üyesi Süleyman Koşar, Avrupa Zonguldaklılar eski Başkanı ve UİD Gelsenkirchen
Başkanı Erol Yukarıbaş, özel konuk olarak katıldıl.
Gecenin sonunda Bursa
Özel Hayat Hastanesi doktoru Doç. Dr. Evren Dilektaşlı anlatımları ile diyabetten kurtulmanın yolları ve obezite ile mücadeleye değinildi. (EFE
) - KÜTAHYA
03 Aralık 2018 Pazartesi 16:42