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Kütahyalı İlknur hemşire korona virüsü yendi

Kütahyalı İlknur hemşire korona virüsü yendi İstanbul Pendik'te yaşayan ve geçtiğimiz günlerde bir video paylaşarak, korona virüse yakalandığını açıklayan Kütahyalı İlknur hemşire, bu kez yayınladığı video ile virüsü yendiğini açıkladı.

29.03.2020 12:07 | Son Güncelleme: 29.03.2020 12:08

Kütahyalı İlknur hemşire korona virüsü yendi

KÜTAHYA - İstanbul Pendik 'te yaşayan ve geçtiğimiz günlerde bir video paylaşarak, korona virüse yakalandığını açıklayan Kütahyalı İlknur hemşire, bu kez yayınladığı video ile virüsü yendiğini açıkladı.

Paylaştığı video ile virüsü yendiğini açıklayan İlknur hemşire, "Ben kazandıysam hepimiz kazanırız" dedi.

İlknur hemşirenin mesajı, "Bir hafta önce Covıd-19 virüsü testimin pozitif çıktığını sizlerle paylaşarak hepinizi üzmüştüm. Bugün ise müjdemi veriyorum. Ben o yeşil minik canavarı yendim. Bir hemşire olarak ben bu virüsü yendim ve bu savaşın kazananı ben oldum. Bu zorlu süreçte yanımda olan herkesten Allah razı olsun. Şu an taburcu oldum ve evimdeyim. Evimde karantina sürecim devam edilecek. Kurallara evimden uymaya devam edicem. Allah hepinizden razı olsun. Ben kazandıysam hepimiz kazanırız. Asla pes etmek yok. İyi ki varsınız" şeklinde konuştu.

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Kütahyalı İlknur hemşire korona virüsü yendi

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, Kütahya, Pendik, Genel

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Kütahyalı İlknur hemşire korona virüsü yendi

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