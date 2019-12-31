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Kütahyalı özel öğrenciler, İstanbul Mutfak Günleri Festivali'nden iki altın madalyayla döndü

Kütahya Özel Eğitim Uygulama Okulu 12. Sınıfından iki öğrenci 17.si düzenlenen İstanbul Mutfak Günleri Festivali "Özel Öğrenciler" kategorisindeki yarışmadan altın madalya ile döndüler.

31.12.2019 10:04 | Son Güncelleme: 31.12.2019 10:09 Kütahyalı özel öğrenciler, İstanbul Mutfak Günleri Festivali'nden iki altın madalyayla döndü
Özel Eğitim Uygulama Okulu 12. Sınıfından iki öğrenci 17.si düzenlenen Mutfak Günleri Festivali "Özel Öğrenciler" kategorisindeki yarışmadan altın madalya ile döndüler.

İstanbul Eyüp Kongre Merkezi'nde 17.si düzenlenen İstanbul Mutfak Günleri Festivali "Özel Öğrenciler" kategorisinde yarışmaya katılan Kütahya Özel Eğitim Uygulama Okulu 12. sınıf öğrencilerinden Mustafa Arıkan "Lezzet Diyarı" adlı eseri ile Halil İbrahim Şahin ise "Kütahya Muhallebisi" adlı eseri ile birinci olarak altın madalya almaya hak kazandılar.

Altın madalya sahibi öğrenciler Mustafa Arıkan, Halil İbrahim Şahin. Okul Müdürü Mehmet Kabadayı, idareci ve öğretmenleriyle birlikte İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ziyaret gerçekleştirdiler.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Maarif Salonu'nda kabul ettiği öğrenci, idareci ve öğretmenleri yarışmada elde ettikleri başarıdan dolayı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - KÜTAHYA

İstanbul, Kütahya, Güncel

Kaynak: İHA

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