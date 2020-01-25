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Kütahyalı Rahvan atçıları iddialı

Kütahyalı Rahvan atçıları, birlik ve beraberlik yemeğinde buluştu.

25.01.2020 13:25 | Son Güncelleme: 25.01.2020 13:30Kütahyalı Rahvan atçıları iddialı
Kütahyalı Rahvan atçıları, birlik ve beraberlik yemeğinde buluştu.

Kütahya Rahvan Atlı Kulübü Başkanı Birol Babanoğlu, yarışmalarda Kütahya'yı en iyi şekilde temsil edecek atlar yetiştirmenin gayreti içerisinde olduklarını dile getirdi.

Babanoğlu, "Kütahya'dan ve Kütahya dışından atçı arkadaşlarımızı buraya davet ettik ve katılımlarından dolayı hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Ata sporumuz, ecdat yadigarımızı yaşatmak için eski örf ve adetlerimizi burada birleştirerek yemek organizasyonu ile bütün dostlarımızı çağırdık. Gelecekteki atçılığı, geçmişteki atçılığımızı değerlendirerek gelen misafirlerimizle istişareler yaparak yarınlara daha iyi, daha güzel, daha yüksek bir çıtada, daha iyi atçılık yaptırabilmek için istişareler yapıyoruz" dedi.

Babanoğlu "Bundan sonrada böyle organizasyonlarımız devam edecek daha iyi yarışlar daha iyi atlar Kütahya'yı iyi temsil eden atçılar yetiştiriyoruz. İnşallah bundan sonra daha yüksek başarılarla geçecek. İleri ki yıllarımız için bugüne kadar il dışına ilçe dışına da buradan at sattık, tay sattık. Daha önce bunlar yapıldı. Bundan sonra da daha iyi yerlere da iyi atçılar ve daha iyi at ve taylar yetiştirmeye bütün arkadaşlarımız aldıkları bilgilerle daha iyisini yapmaya çalışacağız" diye konuştu.

Kütahya Rahvan Atlı Spor Kulübünün düzenlemiş olduğu birlik ve beraberlik yemeğine, Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı Murat Arık ve Fatih Gölgeli ile Kütahya Rahvan Atlı Spor Kulübü yöneticileri ve üyeleri il ve ilçe rahvan atlı spor kulübü başkanları ve çok sayıda derneğe gönül vermiş vatandaşlar katıldı. - KÜTAHYA

Atlı Spor Kulübü, Kütahya, Güncel

Kaynak: İHA

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