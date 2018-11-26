Kütahyalı Sanatçıların Eserleri Ankara'da Sergilendi

Kütahya
Sanatla Yaşam ve Terapi Derneği (SAYTED) üyeleri, Ankara
'da BİRESKU tarafından düzenlenen karma resim sergisine katıldı.
SAYTED Başkanı Sebahat Sarıoğlu, sanatçılar Cemile Defter, Aynur Kinkav, Pakizer Doğan, Yıldız Abacı, Zehra Aşman, Hasan Kara
, Ali Kaya
ve Fatma Öktem'in eserlerinin sergilendiğini kaydetti.
Sarıoğlu, Kütahyalı sanatçıların eserlerinin vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördüğünü ifade etti.
Sarıoğlu, "Sergiyi düzenleyen Tuncay Umay ve ziyaret ettiğimiz vekillerimize ve başkanlarımıza bizlere gösterdikleri ilgi ve alakaları için teşekkür ederiz" dedi.
Başkan Sarıoğlu, etkinlik çerçevesinde sanatçılar olarak AK Parti Kütahya Milletvekilleri Ceyda Çetin Erenler
ve İshak Gazel
ile Kütahya İlinden Yetişenler Derneği Başkanı Nuri Uygun, Maliye
eski Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur
'u da ziyaret ettiklerini sözlerine ekledi.
Sarıoğlu, etkinliklere sanatçılar Hatice
Tabakoğlu, Zuhal Sünger, Fügen Yatır ve Hikmet Özatağ'ın katıldığını dile getirdi. (EFE
) - KÜTAHYA
Doğan Yıldız,Kütahya,Ankara
26 Kasım 2018 Pazartesi 14:52