Kütahyalı şehit ailesinden AYM'nin kararına tepki

Kütahyalı şehit ailesi, Anayasa Mahkemesinin (AYM) "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi" metnine imza atan 10 akademisyenle ilgili aldığı "hak ihlali" kararının yeniden gözden geçirilmesini istedi.



Evladı Uzman Çavuş Hasan Kahraman'ın, 19 Mayıs 2016 günü Mardin'in Musaybin ilçesinde teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olduğunu belirten baba Beytullah Kahraman, AYM'nin kararının teröristleri haklı gösterdiğini ve bunun dabüyük bir yanlış olduğunu ifade etti.



Baba Kahraman, "Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) kararı ile belki de bizim çocuklarımız haksız duruma düşecek. Bu karar derhal gözden geçirilmeli. Şehit aileleri olarak bizde Cumhurbaşkanımız tepkisine katılıyoruz. Bu dış kaynaklı bir oyun. Benim oğlum görevdeyken 'Baba biz burada 7 düvel ile savaşıyoruz' diyordu.Bizim oğlumuz vatan, bayrak ve ezan için şehit oldu" diye konuştu.



Şehit Hasan Kahraman'ın annesi Seviye Kahraman'da, "Türkiye'de hiçbir ayrım yokken bunlar ne yapmak istiyor. Şehit ailelerin görüşleri de alınsın. Bu akademisyenler evladını Doğu ve Günaydoğu'ya gönderdiler mi?. Kendileri okumuşlar büyük adam olmuşlar ama, Türkiye'yi bölmek için buralara gelmişler. Verilen kararı kesinlikle onaylamıyoruz. Cumhurbaşkanımız bunun gereğini yapsın. Biz şehit aileleri olarak Cumhurbaşkanımızın arkasındayız.Benim oğlum vatan için şehit oldu. Ben her gün ağlıyorum. Ağlamadığım gün yok. Karar iptal edilsin" şeklinde konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA