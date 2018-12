Kütahyalı Turizmciler, Kütahya'ya Uçak Seferlerinin Artırılmasını İstiyor

08 Aralık 2018 Cumartesi 09:11



Kütahyalı turizmciler, Kütahya'ya uçak seferlerinin arttırılmasını istiyor.Turizmci Mehmet Emin Torun , Kütahya, Afyonkarahisar ve Uşak illerinin ortak kullanımı için 5 yıl önce Yap- İşlet-Devret modeli ile yapılan havalimanına Almanya Danimarka ve Belçika 'dan mutlaka seferler konulması gerektiğini belirterek, "Bilindiği gibi, yurt dışında on binlerce gurbetçimiz var. Gurbetçilerimiz yılda en az bir kez memleketlerine geliyor. Başta Almanya, Danimarka ve Belçika olmak üzere bir çok Avrupa ülkesinde on binlerce Kütahyalı, Afyonkarahisarlı ve Uşaklı gurbetçilerimiz var. Bu ülkelere Zafer Bölgesel Havalimanı'ndan direkt seferler yapılmalı" diye konuştu.Zafer Bölgesel Havalimanı'ndan Mekke ve Medine'ye direkt uçuşların yapılmasını isteyen turizmci Hidayet Umut ise "3 ilimizden her yıl hac ve umre için binlerce vatandaşımız Suudi Arabistan 'a gidiyor. Zafer Bölgesel Havalimanı'ndan bu ülkeye direkt uçuşlar var, ancak daha sıklıkla yapılmalı. Ayrıca, yurt içi seferler de artırılmalı. Kütahya'dan Gaziantep 'e, Kütahya'dan Trabzon 'a ve diğer büyük şehirlere Kütahya'dan seferler konulmalı. Seferler artırılıp, iyi bir tanıtım yapılırsa havalimanı daha aktif hale gelecektir. Bunun mutlaka denenmesi lazım" şeklinde konuştu. - KÜTAHYA