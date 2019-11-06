Haberler » Güncel » Kütahyalılar Derneği: 'Seçil Yıldız yılın öğretmeni ilan edilmeli'

Kütahyalılar Derneği: "Seçil Yıldız yılın öğretmeni ilan edilmeli"

Kütahyalılar Derneği, 29 Ekim kutlamalarında Şırnak'ta öğrencileriyle Türk bayrağıyla yaptığı gösteri sebebiyle terör örgütü sempatizanlarınca sosyal medyada tehdit edilen anaokulu öğretmeni Seçil Yıldız'a destek çağrısında bulundu.

06.11.2019 21:35 | Son Güncelleme: 06.11.2019 21:40 Kütahyalılar Derneği:
Kütahyalılar Derneği, 29 Ekim kutlamalarında Şırnak'ta öğrencileriyle Türk bayrağıyla yaptığı gösteri sebebiyle terör örgütü sempatizanlarınca sosyal medyada tehdit edilen anaokulu öğretmeni Seçil Yıldız'a destek çağrısında bulundu.

Dernekten yapılan açıklamada, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Seçil Yıldız'ın yılın öğretmeni ilan edilmesi istendi.

Açıklamada, "Bilindiği gibi Seçil öğretmen Kütahyalı. Biz Kütahyalılar olarak seçil öğretmenin yanındayız. Yürekli davranışı sebebiyle Seçil öğretmeni canı gönülden tebrik ediyor ve 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde kendisinin yılın öğretmeni ilan edilmesini istiyoruz.Bu hususta Milli Eğitim Bakanlığı'na müracaatımızı yaptık. Hain terör örgütü mensupları tarafından hedef gösterilen Kütahyalı hemşehrimize sahip çıkalım" denildi. - KÜTAHYA

29 Ekim, Şırnak, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
23:54   Nepal'den Hindistan İçişleri Bakanlığının yayımladığı haritaya tepki
23:53   Bülent Turan: Arınç'ın yerinde olsam YİK'ten istifa ederdim
23:52   Anneden kask takmayan oğluna "polise yakalatmalı" doğum günü sürprizi
23:51   DHA YURT BÜLTENİ - 22
23:51   Antalya 'uçan tekme'yle düşen gaspçı ve sevgilisini özel ekip yakaladı
23:53   Bülent Turan: Arınç'ın yerinde olsam YİK'ten istifa ederdim
23:01   Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü! 13 Kasım'daki görüşme teyit edildi
23:00   Yaşlı kadının cesedi sahile vurdu! Kumlar üstünü örtünce günlerce fark edilemedi
22:54   Fatih'te 4 kardeşin ölümünde korkunç şüphe! Diğer kardeşlere Oya Yetişkin mi siyanür verdi?
22:30   Dolandırıcı doktorun muayenehanesinde FETÖ elebaşı Gülen'in kitabı bulundu
6.11.2019 23:55:37