Kütahyalılar korona virüs tedbirlerine uyuyor
Kütahyalılar korona virüs tedbirlerine uyuyor Kütahyalılar, tüm dünyayı saran korona virüse yönelik tedbir çağrılarına uyuyor.
19.03.2020 08:19 | Son Güncelleme: 19.03.2020 08:21
Kütahyalılar korona virüs tedbirlerine uyuyor
KÜTAHYA - Kütahyalılar, tüm dünyayı saran korona virüse yönelik tedbir çağrılarına uyuyor. Korona virüse karşı açıklanan tedbirler kapsamında birçok iş yerinin hizmetine ara verdiği Kütahya'da vatandaşların da yapılan çağrılara uyarak dışarıya çıkmadığı gözlendi. Şehrin merkezi konumunda yer alan ve gündüz saatlerinde kalabalık olan Atatürk Bulvarı ve Cumhuriyet Caddesi'nde azalan insan yoğunluğu Kütahyalıların yapılan çağrılara uyduğunu gözler önüne serdi. Bankaların tedbirler kapsamında gruplar halinde içeriye kabul ettiği vatandaşların ise maskeleri ile sırada bekledikleri görüldü.Yapılan açıklamalar sonrası salgına karşı gerekli tedbirleri aldıklarını söyleyen vatandaşlar, dezenfekte ve temizlik kurallarına uyduklarını, gerekmedikçe dışarıya çıkmadıklarını aktardılar.Şehrin en işlek caddeleri de gece saatlerinde sessizliğe büründü.
KÜTAHYA - Kütahyalılar, tüm dünyayı saran korona virüse yönelik tedbir çağrılarına uyuyor. Korona virüse karşı açıklanan tedbirler kapsamında birçok iş yerinin hizmetine ara verdiği Kütahya'da vatandaşların da yapılan çağrılara uyarak dışarıya çıkmadığı gözlendi. Şehrin merkezi konumunda yer alan ve gündüz saatlerinde kalabalık olan Atatürk Bulvarı ve Cumhuriyet Caddesi'nde azalan insan yoğunluğu Kütahyalıların yapılan çağrılara uyduğunu gözler önüne serdi. Bankaların tedbirler kapsamında gruplar halinde içeriye kabul ettiği vatandaşların ise maskeleri ile sırada bekledikleri görüldü.Yapılan açıklamalar sonrası salgına karşı gerekli tedbirleri aldıklarını söyleyen vatandaşlar, dezenfekte ve temizlik kurallarına uyduklarını, gerekmedikçe dışarıya çıkmadıklarını aktardılar.Şehrin en işlek caddeleri de gece saatlerinde sessizliğe büründü.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Kütahyalılar korona virüs tedbirlerine uyuyor
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