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Kütahyalıların tepsi ve lastiklerle kayak keyfi

Kütahya'nın merkeze bağlı Demirciören köyü sakinleri, tepsi, lastik ve poşetlerle kayarak yamacı doğal kayak pistine dönüştürdü.

12.01.2020 17:46 | Son Güncelleme: 12.01.2020 17:52Kütahyalıların tepsi ve lastiklerle kayak keyfi
'nın merkeze bağlı Demirciören köyü sakinleri, tepsi, lastik ve poşetlerle kayarak yamacı doğal kayak pistine dönüştürdü.

Aileler, evlerinden getirdikleri tepsi, araç lastiği, poşet ve naylonlarla karda kaymanın keyfini yaşadı. Bazı vatandaşlar da kardan adam yaparak, karın tadını çıkarttı. Köy girişindeki yamacı pist haline dönüştürdüklerini belirten vatandaşlar, "Kütahya'da karın kalınlığı 30 santimetreye kadar ulaştı. Biz de tatili kayak yaparak geçiriyoruz. Adeta çocukluk günlerine geri döndük. Kayak bakımından burasının Uludağ'dan hiçbir farkı yok" dediler. - KÜTAHYA

Kütahya, Güncel

Kaynak: İHA

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