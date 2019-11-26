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Kutladığı son Öğretmenler Günü oldu

Kutladığı son Öğretmenler Günü oldu Konya'nın Beyşehir ilçesinde Almanca öğretmeni olan Emin Alkan, Öğretmenler Günü etkinliğine katıldıktan sonra gece saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiKONYA - Konya'nın Beyşehir ilçesinde Almanca öğretmeni Emin Alkan, 24 Kasım...

26.11.2019 19:24 | Son Güncelleme: 26.11.2019 19:25
Kutladığı son Öğretmenler Günü oldu
'nın ilçesinde Almanca öğretmeni olan Emin Alkan, Öğretmenler Günü etkinliğine katıldıktan sonra gece saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
KONYA - Konya'nın Beyşehir ilçesinde Almanca öğretmeni Emin Alkan, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliğine katıldıktan sonra gece saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Beyşehir Fetullah Bayır Fen Lisesi'nde Almanca öğretmeni olarak görev yapan 51 yaşındaki Emin Alkan, dün gece saatlerinde ikamet ettiği evinde kalp krizi geçirdi. Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılan emin Alkan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Emin Alkan'ın hayatını kaybetmesi meslektaşları, eğitim camiası ve okulunda ders verdiği öğrencileri arasında büyük üzüntüye neden oldu. Hayatını kaybeden Almanca Öğretmeni Emin Alkan'ın Beyşehir Belediyesi Kültür ve Yaşam Merkezi'nde dün gerçekleştirilen 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamasına da katıldığı öğrenildi.
Evli ve iki çocuk babası olan Emin Alkan için Eşrefoğlu Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye, ilçe protokolü, okul müdürü, Emin Alkan'ın yakınları, meslektaşları, eğitim camiası mensupları, daire amirleri, vatandaşlar ile öğrencileri katıldı. Cenaze namazının ardından Emin Alkan'ın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Denizli'ye gönderildiği öğrenildi.
Kutladığı son Öğretmenler Günü oldu

Kalp Krizi, Beyşehir, Konya, Genel

Kaynak: İHA


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