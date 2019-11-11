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Kutluşar Barajı'yla ekonomiye 2 milyon liralık katkı sağlanacak

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından "GÖLSU" Projesi kapsamında yapımı devam eden Kutluşar Barajı ile 2 bin 920 dekar tarım arazisi sulanacak.

11.11.2019 13:56 | Son Güncelleme: 11.11.2019 13:56Kutluşar Barajı'yla ekonomiye 2 milyon liralık katkı sağlanacak
Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından "GÖLSU" Projesi kapsamında yapımı devam eden Kutluşar Barajı ile 2 bin 920 dekar tarım arazisi sulanacak.
DSİ Genel Müdürü Mevlüt , yaptığı yazılı açıklamada, DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyduklarını belirtti.
Şabanözü ilçesinde yapımı devam eden Kutluşar Barajı'nda depolanacak su ile 2 bin 920 dekar tarım arazisinin sulanacağını aktaran Aydın, barajın temelden yüksekliğinin 43 metre olduğunu, 900 bin metreküp su biriktirme hacmine sahip olduğunu ifade etti.
Projenin fiziki gerçekleşmesinin yüzde 62 seviyesinde olduğuna işaret eden Aydın, şunları kaydetti:
"Barajın tamamlanmasıyla bölgede yapılacak sulu tarım ile hem tarladaki verim artacak hem de yörede ürün çeşitliliği sağlanacak. Bununla birlikte projenin tamamlanmasıyla bölgede istihdama katkı sağlanacak. Yapılacak sulu tarım ile birlikte 2019 birim fiyatları ile milli ekonomide yıllık 2 milyon 160 bin Türk lirası gelir artışı sağlanması hedeflenmektedir."

Devlet Su İşleri, Aydın, Ekonomi

Kaynak: AA

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