Kutsal Emanetler Karacabey'e Teslim Edildi

18 Mart 1915 Çanakkale
Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen 22.Zafer Koşusu sürüyor. Gelibolu
yarımadasından yola çıkan kutsal emanetler, Bandırmalı atletler tarafından Karacabeyli atletlere teslim edildi.
Cumhuriyet alanındaki törene Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, Karacabey Kaymakamı Dr. Yusuf Gökhan
Yolcu, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan
katıldı. Çanakkale Zaferi
konulu şiir okundu. Daha sonra Karacabey Ortaokulu Halk Dansları Topluluğu gösteri düzenledi. Son olarak Gelibolu Yarımadası'ndan getirilen deniz suyu, toprak ve Türk bayrağı Karacabey gençliğine teslim edildi. Karacabey'den teslim alınan emanetler Bilecik Valiliği
'ne iletilmek üzere Bozüyük
Kaymakamlığı'na teslim edilecek. Oradan da sırasıyla Eskişehir
'e ve ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'a teslim edilmek üzere Ankara
'ya ulaştırılacak. - BALIKESİR
Çanakkale, Karacabey, Güncel
Kaynak: İHA