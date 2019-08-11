Haberler» Güncel» Haber

Kutsal topraklarda hac coşkusu

Kutsal topraklardaki yaklaşık 3 milyon Müslüman hacı oldu.

11.08.2019 10:49
Kutsal topraklarda hac coşkusu
Kutsal topraklardaki yaklaşık 3 milyon Müslüman hacı oldu.
Arafat Vakfesi'nin ardından dün akşam saatlerinde kafileler halinde otobüslerle Müzdelife'ye geçen hacı adayları, burada da Vakfe Duası'nı yapıp şeytana atılmak üzere taş topladı.
Gece yarısından itibaren Cemerat'taki şeytan taşlama alanına geçen Müslümanlar, büyük şeytan olarak ifade edilen "Akabe cemresi"ne 7 taş attı.
Daha sonra Kabe'ye giderek ziyaret tavafı ve sa'yi gerçekleştiren Müslümanlar, tıraş olduktan sonra ihramdan çıktı.
Böylece bu yıl kutsal topraklara Türkiye'den gelen 80 bin civarındaki hacı adayı dahil yaklaşık 3 milyon Müslüman hacı oldu.
Hacıların büyük kısmı sabah ve bayram namazlarını Kabe'de kıldı.
Kutsal topraklarda hac coşkusu

Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
10:58   Antalyalı işadamı mezarlık ziyareti yapanları paraya boğdu
10:57   Gazze'de Kurban Bayramı coşkusu
10:57   İhtiyaç sahipleri "Alo Evladım" diyecek
10:56   Balkanlar'da Kurban Bayramı coşkusu
10:55   Rusya'da müslümanlar Kurban Bayramı'nda camilere sığmadı
10:55   Milli Savunma Bakanı Akar: "Gücümüzü, kuvvetimizi kimse test etmesin"
10:55   KÜÇÜKÇEKMECE'DE KURBAN SATIŞ VE KESİM MERKEZLERİNDE YOĞUNLUK