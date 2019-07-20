Kutsal topraklarda ölen hacı adayı için gıyabi cenaze namazı

Hac
vazifesini yerine getirmek için kutsal topraklara giden ve kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 68 yaşındaki Zeki Mülazımoğlu için memleketinde gıyabi cenaze namazı kılındı. Şabanözü
ilçesinde, hac vazifesini yerine getirmek için kutsal topraklara giden emekli öğretmen Zeki Mülazımoğlu, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Cenazesi Suudi Arabistan'da defnedilen Mülazımoğlu için memleketi Şabanözü ilçesi Gümerdiğin Mahallesi'nde öğle namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kılındı.
Cenazeye Şabanözü Belediye Başkanı Faik Özcan ve vatandaşlar katıldı.