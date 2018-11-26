Kutsi Önceki Akşam 1453 Maslak Pm Restaurant'da Sahne Aldı!

" Bu gün öğretmenler günü, tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum." diyerek " Öğretmenim Canım Benim" şarkısını sevenleri ile birlikte seslendiren Kutsi, ''Bir an kendimi siyah önlükle hayal ettim. Bilenler bilir eskiden siyah, mavi önlük giyerdi ilk okul talebeleri. Tebeşirle kara tahtaya ''Ali Ata Bak'' yazılan günlerden bahsediyorum. Şimdi ki çocuklar çok şanslı. Bilgi avuçlarının içindeki tablet ve telefonlarda. Anında erişebiliyorlar.'' sözleriyle de bir anlamda kısa bir zaman yolculuğuna çıktı.

Bir ara kendisini dinlemeye gelen genç şarkıcı Nihan Akın'ı da sahnesinde ağırlayan Kutsi muhteşem geceyi Ferdi Tayfur'un yorumuyla dillere pelesenk olan "Hatıran Yeter" şarkısı ile sonlandırdı.