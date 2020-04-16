KUTSO, 1200 aileye gıda yardımı yaptı
Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) tarafından ihtiyaç sahibi 1200 aileye gıda yardımı yapıldığı bildirildi.
16.04.2020 15:04 | Son Güncelleme: 16.04.2020 15:22
KUTSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından giderleri karşılanan Ramazan ayı yardımlarına bu yıl da devam edilecek.
Yardımlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Ramazan ayı öncesinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.
Hazırlanan gıda paketleri Kumluca'nın yanında, Finike, Demre ve Kaş ilçelerinde belirlenen 1200 aileye dağıtılacak.
Kaynak: AA