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KUTSO Başkanı Günay'dan "fırsatçılara" ceza uyarısı

Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Hüdavendigar Günay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ticaretlerinde haksız kazanç elde edenlere ceza verecekleri uyarısında bulundu.

16.03.2020 14:30 | Son Güncelleme: 16.03.2020 15:02
KUTSO Başkanı Günay'dan
Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Hüdavendigar Günay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ticaretlerinde haksız kazanç elde edenlere ceza verecekleri uyarısında bulundu.
Günay, virüs salgınını fırsat bilerek haksız kazanç elde etmeyi planlayan kişilere yönelik üzerlerine düşen görevi yapacaklarını bildirdi.
Batı Antalya'da haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı disiplin mekanizmalarını çalıştıracaklarını vurgulayan Günay, "Haksız kazanç sağlamak amacıyla vatandaşlarımızı mağdur eden firmalara hak ettikleri cezaları vereceğimizi kamuoyuna duyururuz. Vatandaşı mağdur edenlere karşı sessiz kalmayacağız." ifadelerini kullandı.
Günay, vatandaşların da fırsatçılık yapan esnafı kendilerine şikayet etmesi gerektiğini kaydetti.
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Kaynak: AA

Etiketler : Murat Hüdavendigar, Kumluca, Güncel

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