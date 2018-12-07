Kutso'da "Dış Ticaret" Semineri

07 Aralık 2018 Cuma 11:04



07 Aralık 2018 Cuma 11:04

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasında (KUTSO) Ticaret Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) işbirliğinde Dış Ticaret semineri gerçekleştirildi.KUTSO salonunda gerçekleştirilen ve açış konuşmasını KUTSO Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Alkış yaptığı programda; Ticaret Bakanlığı uzmanları tarafından bilgiler verilerek, katılımcıların soruları cevaplandırıldı.Seminerde Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Dış Ticaret Uzmanı Barış Zeybek, ihracatta sağlanan devlet yardımları, Türk ürünlerinin Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi, TURQUALITY Destekleri, Yurt Dışı Birim Marka ve Tasarım Destekleri, Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE), Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği, E-ticaret Sitelerine Üyelik Desteği, Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi, Yurt Dışı Fuar Katılımlarının Desteklenmesi konularında katılımcılara bilgi verdi.Ticaret Bakanlığı Anlaşmalar Genel Müdürlüğü Dış Ticaret Uzmanı Zöre Akşahin Şimşek, Pazara Giriş Engelleri ve Çözüm Yolları, Ticaret Bakanlığı Serbest Bölgeler Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü Dış Ticaret Uzmanı F.Figen Erkol, Hizmet Sektörüne Sağlanan Devlet Destekleri ve Hususi Damgalı Pasaport Uygulamaları konularında bilgi verdiler.(EFE) - KÜTAHYA