02.07.2019 11:03
Haberler » Güncel » Haber

KUTSO'dan iş birliği çağrısı

KUTSO

31 Mart yerel seçimleri sonrası tekrar İl Genel Meclisi Başkanlığına seçilen Musa Yılmaz'a ziyaretler devam ediyor.

31 Mart yerel seçimleri sonrası tekrar İl Genel Meclisi Başkanlığına seçilen Musa Yılmaz 'a ziyaretler devam ediyor. İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz'a son olarak KUTSO Başkanı İsmet Özotraç ve yönetim kurulu üyeleri makamında nezaket ziyaretinde bulundular.

Ziyaret de KUTSO Başkanı İsmet Özotraç, İl Genel Meclisi Başkanlığı seçiminde güven tazeleyerek görevine devam eden Musa Yılmaz'ı tebrik edip çalışmalarında başarılar diledi. Ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirten İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, KUTSO Başkanı İsmet Özotraç ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

Ziyaret esnasında Kütahya 'nın temel sorunları, İl Özel İdare'nin, tarım, turizim ve hayvancılık üzerine yaptığı çalışmalar ve OSB 'lerin son durumu ele alınarak görüş alışverişinde bulunuldu. - KÜTAHYA
Kaynak: İHA
Musa Yılmaz , Kütahya , Güncel

Son Dakika Haberleri
13:13 Hubble teleskobu 170 yıl önceki yıldız patlamasını kaydetti
13:12 ÇANAKKALE İngiliz ve Kanada fırkateynleri, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
13:11 Hatay'da orman yangını
13:10 'Tecavüz'le suçlanan profesör, 'taciz'den 5 disiplin cezası almış
13:10 Endonezya'da hava kirliliği
13:10 Bahçeli: "Türkiye'nin yeni bir hale, yeni bir partiye değil kararlı ve inançlı yürüyüşünü devam...
13:09 Bafra'da evin duvarına mermi isabet etti