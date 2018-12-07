Kütükte Yetiştiriyor Yurt Geneline Satıyor

MUSTAFA KEMAL BEKTAŞ - Zonguldak
'ta, inşaattan arta kalan zamanını değerlendirmek için eşinin önerisiyle evinin bodrum katında 5 kütükte istiridye mantarı yetiştiren Recep Erhan Er, işini büyütüp yurt genelinde satışa başladı.
Ereğli ilçesinde yaşayan 45 yaşındaki 2 çocuk babası Er, inşaattan arta kalan zamanını değerlendirmek için eşinin istiridye mantarı yetiştirme önerisi üzerine internette konuyla ilgili araştırma yaptı.
İnternet üzerinden mantar tohumu temin eden Er, evinin bodrum katında, Düzce
'den 2 yıl önce aldığı 5 kütükte istiridye mantarı üretmeye başladı.
Zamanla işini büyüten Er, internet aracılığıyla yurdun dört bir yanına istiridye mantarı satıyor.
"En büyük özelliği kütükte yetişmesi"
Er, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hobi olarak başladığı üreticiliği zamanla meslek haline getirdiğini söyledi.
Bölgede kütük üzerinde istiridye mantarı üretiminin az olduğunu anlatan Er, şöyle konuştu:
"İstiridye mantarı üretmeye 5 kütükle başladım. Şu an 80 kütüğe ulaştım. Kütükte mantar üretimi doğal yapıldığı için lezzeti de farklı oluyor. Tadı oldukça güzel, besin değeri de oldukça yüksek. Pek çok sağlık sorununa iyi geldiği uzmanlar tarafından açıklanıyor. Her türlü yemekte kullanılabiliyor. Az sayıda kütükle başlayıp çok sayıda kütüğe ulaşarak ürettiğimiz mantarı, çevremizdeki insanlar tüketmeye başladıkça değerini ve lezzetini anladı."
Kilogramı 20 liradan satılıyor
Er, kilogramı 20 liradan satılan mantara farklı bölgelerden talep geldiğini aktararak, "Bu mantar türü diğerlerinden oldukça farklı. İnsanlarımız internet üzerinden bu mantarı araştırabilir, bakabilir. Bu mantarın en büyük özelliği, kütükte yetişmesi. Lezzetini ve değerini bilen vatandaşlarımız bizlere mantar talebinde buluyor. İstiridye mantarı 10 günde bir ürün veriyor." ifadelerini kullandı.
Hijyenik koşullarda ürettikleri mantara gösterilen ilgiden memnun olduğunu dile getiren Er, istiridye mantarı üretiminden keyif aldığını, zamanla üretimi daha da arttırmayı hedeflediğini sözlerine ekledi.
07 Aralık 2018 Cuma 11:31