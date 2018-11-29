29 Kasım 2018 Perşembe 17:45



29 Kasım 2018 Perşembe 17:45

- KAM'18 programına sponsor desteği veren firmaların stantları ve katılımcılarANKAREF İnovasyon ve Teknoloji AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erhan Binici'nin konuşmasıKod-A Genel Müdür Yardımcısı Aslı Seda Tura'nın konuşmasıZiyaretçi detayları ANTALYA - Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu "Kütüphane, Arşiv ve Müze Yöneticileri Kongresi ve Fuarı" (KAM'18) Antalya'daki Turizm Merkezi Belek'te oturumlarla devam ediyor.KAM'18 programına sponsor desteği veren firmalardan Kod-A Genel Müdür Yardımcısı Aslı Seda Tura, Türkiye'nin en büyük dijital arşiv firması olduklarını söyledi.Bin personelle sektörde hizmet verdiklerini ifade eden Tura, hem dijital hem fiziksel arşivleme hem de doküman arşiv yönetim yazılımı konusunda uzman kadroyla çalıştıklarını anlattı.ANKAREF İnovasyon ve Teknoloji AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erhan Binici de KAM etkinliğini 2013'te başlattıklarını, kütüphane, arşiv ve müzeleri bir araya getirerek, sektörün sorunlarının konuşulduğunu söyledi.Özel sektörün her alana olduğu gibi ihracata da katkıda bulunduğunu ifade eden Binici, "2016'daki KAM çok ilgi gördü. Kütür ve Turizm Bakanlığımızın himayesine geçmeliydi. Çünkü bu sektörlerin temeli orada birleşiyor. Firma olarak elimizden gelen katkıyı sunuyoruz." diye konuştu.