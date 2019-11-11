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Kütüphane'de "drama" eğitimi

Sandıklı Halk Kütüphanesinde öğrencelere drama eğitimi veriliyor.

11.11.2019 16:26 | Son Güncelleme: 11.11.2019 16:26Kütüphane'de
Halk Kütüphanesinde öğrencelere drama eğitimi veriliyor.

Öğrencilere, eğitimin amacını ve yaklaşık bir saat sürecek olan drama eğitiminin içeriğini anlatan öğretmen Fadime Yanmaz öğrencilerle birlikte etkinlik boyunca birlikte oynadı.

Drama atölyesine konuk olan Yaşarlar Zekiye Ana İlkokulu öğrencileriyle gerçekleştirilen drama eğitimi sonrası konuşan öğretmen Fadime Yanmaz, yaklaşık iki hafta kadar daha kütüphanede drama eğitimlerinin devam edeceğini söyledi.
Sabah saatlerinde öğrencileri drama atölyesine alarak yaklaşık 1 saatlik eğitim verdiklerini kaydeden Yanmaz, "Yaptığımız tüm etkinliklerde bizleri yalnız bırakmayan kütüphanede çalışan arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Ellerinden gelen tüm gayreti göstererek etkinliklerimizin hatasız bir şekilde gerçekleşmesini sağlıyorlar." dedi.

Sandıklı, Güncel

Kaynak: AA

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