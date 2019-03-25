Kaynak: AA

Edirne'de, Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen programla "En çok kitap okuyan okuyucu" ödülleri sahiplerini buldu.Edirne Halk Kütüphanesi'nde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda çocuk ve yetişkin kategorisinde ödül verildi.Edirne Çocuk Hakları Derneği'nin girişimiyle bu yıl ilk kez verilen "En çok kitap okuyan çocuk okuyucu" kategorisinde, Kutay Alabaş, Kuzey Aras Dural, Ada Budak ve Okyanus Ayaz ödül almaya hak kazandı.Edirne Çocuk Hakları Derneği Başkanı Nebahat Çavuş, çocukların kütüphanelere gelerek onlarca kitap okuduğunu söyledi.Çocukların kitap okumalarını teşvik etmek için çalışmalar yaptıklarını dile getiren Çavuş, "Kütüphanelerde çok okuyan çocuklarımızın olduğunu duyunca çok mutlu olduk. Onlara okuduğu kitapları özel hissetmeleri için isimlerinin yazılı olduğu bir mühür hediye ediyoruz. Okudukları kitaplara bundan sonra isimlerinin yazılı olduğu mührü basacaklar. Hiç kitapları karışmayacak. Kendilerine ait kitapları olacak. Elle yazmalarına gerek kalmayacak, çok özel bir hediye ömür boyu kullanmalarını diliyorum. Okumak kadar yazmanın da önemli olduğunu belirtmek için çocuklarımıza birde defter hediye ettik. Çocuklarımıza bol okumalı ve yazmalı bir yaşam diliyorum." şeklinde konuştu.En çok kitap okuyan yetişkin okuyucu kategorisinde ise Makbule Işık, Özge Şafak ve Barış Akıncı ödül aldı.Programda doğa fotoğrafçısı Ali Çıtak da "Edirne'nin Kuşları" konulu bir sunum yaptı.Edirne'nin farklı doğal özelliklere sahip olduğunu ifade eden Çıtak, Edirne'nin 250'ye yakın kuş türüne ev sahipliğini yaptığını belirtti.