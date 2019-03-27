TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç
, "Bilgiye erişimin bu kadar kolay olduğu bir dönemde ülkemizde okuma alışkanlığının yeterince yüksek olmadığını üzülerek gözlemliyoruz. Bu sebeple çocuklar başta olmak üzere toplum genelinde okuma kültürünün geliştirilmesi yönünde çok daha fazla gayret göstermemiz gerekmektedir." dedi. Kütüphane Haftası
dolayısıyla "Geçmişten Günümüze TBMM Kütüphanesi" temasıyla Meclis'te düzenlenen etkinlikte konuşan Bilgiç, kitapların ve kütüphanelerin modern toplumdaki yerinin yadsınamayacağını söyledi.
Kütüphanelerin, bilginin sistematik bir şekilde bireylere ve toplumlara hizmet vermesi adına oldukça önemli alanlar olduğunu ifade eden Bilgiç, "Kütüphane kurumunun toplumsallaşması, bilginin toplumsallaşması anlamına gelmektedir. Kütüphanelerin sayısı ve niteliği de toplumların kültürel zenginliğine işaret etmektedir. Kültürel kalkınmanın gerçekleşmediği toplumlarda sağlıklı bir ekonomik kalkınmanın gerçekleşmesinin de oldukça zor olduğunu biliyoruz." diye konuştu.
Bilgiç, teknoloji devrimine rağmen dünyanın en gelişmiş ülkelerinde kitaba olan ilginin hiçbir zaman azalmadığını söyledi.
Ülkeler arasında yapılan mukayeseli araştırmalara göre, geri kalmış ülkelerde insanların kitaplara ulaşımının sınırlı olduğunun görüldüğünü vurgulan Bilgiç, şunları kaydetti:
"Bilgiye erişimin bu kadar kolay olduğu bir dönemde ülkemizde okuma alışkanlığının yeterince yüksek olmadığını üzülerek gözlemliyoruz. Gün içinde televizyona ortalama 6, internete ise 3 saat ayırıyoruz. Kitap okuma için ayırdığımız süre ise yalnızca bir dakika. Gelişmiş ülkelerde kişi başına ortalama 10 kitap düşerken, ülkemizde her 6 kişiye bir kitap düşmektedir. Bunun ne denli vahim bir tablo olduğunu da takdirlerinize sunuyorum. Bu sebeple çocuklar başta olmak üzere toplum genelinde okuma kültürünün geliştirilmesi yönünde çok daha fazla gayret göstermemiz gerekmektedir. Burada asli sorumluluk anne ve babaların omuzlarındadır. Kitap okuma alışkanlığı yönünden rol model olduğumuzu da belirtmek isterim. Devletin, kütüphanelerin desteklenmesi ve yaygınlaştırılması konusunda daha etkin politikalar yürütmesi, özellikle ilköğrenimden başlayarak öğrencilerin kitaplarla etkileşimini artıracak projeleri hayata geçirmesi gerekmektedir."
İnsani gelişme ve kültürel kalkınmanın anahtarının okuyan ve araştıran nesiller yetiştirmek olduğunu belirten Bilgiç, ülke olarak okuyan, araştıran, üreten ve düşünen beyinlere ihtiyacın olduğunu anlattı.
Bilgiç, düşüncelerin hammaddesinin bilgi, bilginin kaynağının ise kitaplar olduğunu sözlerine ekledi.
Konuşmalar sonrasında TBMM Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Başkanlığı tarafından bazı yazma eserler ile Meclisi Mebusan ve Meclisi Ayan dönemlerine ait damga ve mühürlerin yer aldığı serginin açılışı gerçekleştirildi.
Program, TBMM bahçesinde gerçekleştirilen okuma etkinliği ile sona erdi. Programa TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, eski AK Parti Elazığ Milletvekili
Necati Çetinkaya
, eski bakanlardan Vehbi Dirçerler ile Meclis personeli katıldı.
Süreyya Sadi Bilgiç, Kütüphane Haftası, Güncel
Kaynak: AA