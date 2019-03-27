Kırıkkale
'de, 55. Kütüphane Haftası
dolayısıyla kitap okuma etkinliği düzenlendi.
İl Kültür ve Turizm Müdürü Halik Karakoç ve Kütüphane Müdürü Zeliha Atay, İl Halk Kütüphanesi tarafından Cumhuriyet Meydanı
'nda düzenlen kitap okuma etkinliğine katılarak öğrencilerle birlikte kitap okudu.
Karakoç, burada yaptığı açıklamada, hafta dolayasıyla güzel bir etkinliği daha gerçekleştirdiklerini, öğrenci, öğretmen, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarla birlikte kitap okuduklarını söyledi.
Kitaba dikkati çekmek, kitap okumanın önemini vurgulamak ve bu algıyı herkese yaygınlaştırmak istediklerini belirten Karakoç, "55'incisi düzenlenen Kütüphane Haftasına dikkat çekmek maksadıyla böyle bir etkinlik düzenledik. Gördüğünüz gibi her yaş grubundan öğrenciler, veliler burada toplandı. Kitap okumanın önemine vurgu yapmak istiyoruz." diye konuştu.
Atay ise bireysel ve toplumsal gelişmenin temel yapı taşlarından biri olan kütüphanelere yönelik toplumsal bilinç ve farkındalık düzeyinin geliştirilmesi için bu etkinliği düzenlediklerini kaydetti.
Kırıkkale, Kütüphane Haftası, Güncel
Kaynak: AA