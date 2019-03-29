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Sivas'ın Hafik ilçesinde Kütüphane Haftası nedeniyle kitap okuma etkinliği düzenlendi.Hafik Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan Kaymakam Rahmi Bulut, bu tür etkinliklerle kitap okuma alışkanlığını 7'den 70'e herkese yaymak istediklerini söyledi.İlçede okuma alışkanlığını artırmaya yönelik bir çok proje hazırlandığını kaydeden Bulut, "Kainat kitabının en şerefli varlığı olan insana, yaratanından gelen ilk emir 'oku' olmuştur. Biz bu haftayı kütüphanelerimize alışmak için kutluyoruz ve ona dikkat çekiyoruz. Ancak gayemiz, hedefimiz ve temennimizdir şudur ki, kitabı ve okumayı her güne yaymak. Programa katılan mesai arkadaşlarıma, kıymetli gençlerimize ve anne babalarına şükranlarımı sunuyorum." dedi.Etkinliğe Belediye Başkanı Mitat İlhan, daire amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.