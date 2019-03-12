Kütüphane Kitaplarını Elden Ele Taşıdılar

Kaynak: AA

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi öğrenci ve akademisyenleri, kampüs kütüphanesinin kitaplarını elden ele taşıyarak raflara yerleştirdi.Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gökhan Orhan ile bir grup öğrenci, farkındalık oluşturmak için gerçekleştirdikleri etkinlik kapsamında üçüncü katta bulunan kütüphaneye koridor ve merdivenler boyunca sıralanarak kitapları elden ele taşıdı.Etkinliğe katılan Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kütüphaneyi yeni yerine taşıdıklarını söyledi.Özdemir, binanın üçüncü katında daha büyük, daha nezih bir kütüphane oluşturduklarını ifade etti.Yeni kütüphane ile öğrencilere daha rahat bir çalışma ortamı hazırladıklarını anlatan Özdemir, "Kütüphanemizi yeni yerine taşıyoruz. Daha şık bir kütüphanemiz oluştu. 500 öğrencimizin rahatlıkla oturup ders çalışacağı bir ortam oluşturduk. Bugün de kalan son kitaplarımızı öğrencilerimiz ve akademisyenlerimiz ile birlikte taşıyoruz. Üniversitemiz, hocalarımız ve ülkemiz için hayırlı olsun." dedi.Prof. Dr. Gökhan Orhan da etkinliğin amacının dayanışmayı mümkün kılmak olduğunu dile getirerek, "Kütüphanemizin taşınma sürecinde çalışanlarımız gerçekten çok yoruldular. Üniversitemizin asli unsuru olan öğrencilerimizin de bireyler olarak yer almasını istedik. Bundan dolayı insan zinciri yapma fikri ortaya çıktı. Hep birlikte bu sürecin parçası olduk." diye konuştu.