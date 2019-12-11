Haberler » Güncel » Kütüphane konuşmalarında aşıklar atıştı - Haber

Kütüphane konuşmalarında aşıklar atıştı

Samsun Valiliği ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce organize edilen "Kütüphane Konuşmaları" kapsamında "Aşıklık Geleneği ve Samsunlu Aşıklar Atışması" konulu söyleşi gerçekleştirildi.

11.12.2019 14:10 | Son Güncelleme: 11.12.2019 14:10Kütüphane konuşmalarında aşıklar atıştı
Valiliği ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce organize edilen "Kütüphane Konuşmaları" kapsamında "Aşıklık Geleneği ve Samsunlu Aşıklar Atışması" konulu söyleşi gerçekleştirildi.
İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal, İlkadım İlçe Halk Kütüphanesinde düzenlenen programın açılışında, yaşadıkları yörelerde aşıklık geleneğini bırakmadan yaşattıklarını, o yörenin duygularını türkülerle, deyişlerle, şiirlerle aktaran aşıkları ağırlamaktan gurur duyduğunu dile getirdi.
Programa konuşmacı olarak Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şahin Köktürk katıldı.
Türk edebiyatının ozanlarla başladığını belirten Köktürk, "Aşıklık geleneği ellerinde kopuz, saz ve söz arkadaşlığı ile günümüze kadar gelmiştir. Halen aşıkların ellerinde saz, dillerinde söz vardır. Aşık fasıllarında aşıklar kendi şiirlerini ve türkülerini okur, son olarak atışırlar." dedi.
Ozanların İslamiyet'in kabulünden sonra halen itibarları olan halk şairleri olduğuna işaret eden Köktürk, "Ozanlar saz eşliğinde duygu, düşünde ve hayallerini dile getiriyorlar. İslamiyet'in kabulünden sonra 'ozan' kelimesi, itibarını kaybederek 'aşık' kelimesinin yerini alıyor. 2009 yılından UNESCO aşıklık geleneğini kültürel temsil miras listesine aldı." ifadelerini kullandı.
Konuşmanın ardından Samsun'da "aşıklık geleneği"ni icra eden Aşık Obalı mahlaslı Mustafa Bilir ve Aşık Sancak mahlaslı Hasan Sancak, şiir ve türküler okuduktan sonra aşık atışması gerçekleştirdi.

Samsun Valiliği, Samsun, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:18 Bakan Soylu: Dağlara mektuplar ve broşürler atıyoruz - Haber
14:18 Özel sporcular, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haber
14:18 Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Beyazgül'den Bağlar Belediyesine ziyaret - Haber
14:18 Sakarya'da hamile kadının darbedilmesine ilişkin 2 zanlı yakalandı - Haber
14:17 Tır ile panelvan çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı (4) - Haber
11:38 Şehit Astsubay Esma Çevik'in, karanfil dağıttığı görüntüleri yürekleri sızlattı - Haber
11:18 Nihal Olçok'tan tartışma yaratacak sözler: Abdullah'ın mezarını açtırabilirim - Haber
11:07 Son dakika: Bakan Soylu "Kamuoyu bunu ilk defa duyacak" diyerek açıkladı: Dağlara mektuplar ve broşürler atıyoruz - Haber
11:00 'Kedi Kız' iddiası kız yurdunu ayağa kaldırdı - Haber
10:50 İstanbul'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu gerçekleştirildi - Haber
11.12.2019 14:26:17