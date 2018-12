Kütüphane Köy Çocuklarının Ayağına Gidiyor

08 Aralık 2018 Cumartesi 12:42



EKREM PAYAN - Şırnak 'ın Cizre ilçesinde hayata geçirilen uygulama ile gezici kütüphane, kitapları köy çocuklarının ayağına götürüyor.Görevlendirme yapılan Cizre Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen uygulama sayesinde gezici kütüphane kilometrelerce yol katederek köylerde yaşayan çocukları kitapla buluşturuyor.Üzerinde "Size bilgi taşıyoruz" yazısı bulunan minibüsten dönüştürülen kütüphaneyle çocuklara ödünç kitap dağıtan görevliler, topladıkları kitapların yerine yenilerini veriyor.Kütüphaneye erişimi olmayan kırsal bölgelerde yaşayan çocukları kitaba kavuşturan çalışma ile öğrenciler farklı kitapları okuma şansı buluyor.Gezici kütüphanenin yeni durağı Sulak Köyü İlk ve Ortaokulu oldu. Okulun önüne park eden gezici kütüphaneyi gören çocuklar, büyük mutluluk yaşadı. Çocuklar seçtikleri kitapları alma ve imkanı buldu."Amacımız bilgide eşitliği sağlamak"Cizre Belediye Başkan Vekili Kaymakam Faik Arıcan , AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede birçok projeye imza attıklarını, bu projelerden birinin de gezici kütüphane olduğunu söyledi.51 köyde bu hizmeti vermeyi hedeflediklerini, şu ana kadar 19 köye bu hizmeti ulaştırdıklarını anlatan Arıcan, her hafta 4 kitap götürüldüğünü aktardı."Gidilen her durakta 70'in üzerinde ödünç ve iade işlemi yapılıyor. Haftada 300 kitabı gezici kütüphane aracılığıyla köylere ulaştırıyoruz." ifadelerini kullanan Arıcan, kitapların yüzde 80'inin 6-15 yaş, geriye kalanının ise yetişkinlere yönelik olduğunu belirtti.Arıcan, kütüphanenin köylerdeki öğrencilerin eğitimlerine olumlu katkı sağlayacağını düşündüklerini dile getirerek, amaçlarının şehir merkezleri ya da ilçelere göre dezavantajlı konumda olan köydeki öğrencilerin bu durumunu avantaja çevirmek olduğunu vurguladı.Proje kapsamında kardeş belediyelerin de desteğiyle yaklaşık 5 bin kitap temin ettiklerini aktaran Arıcan, "Bu projeyle çocuklarımız sadece roman, hikaye ve masal kitapları ile değil test kitapları, dergi ve ansiklopediyle de buluşacaklar. Amacımız bilgide eşitliği sağlamak. Hizmeti öğrencilerin ayağına götürmek için bu görevi sürdüreceğiz." şeklinde konuştu.Cizre Sulak Köyü Ortaokulunda matematik öğretmeni Yağmur Güven, köyde kütüphane olmadığı için kitaba ulaşamayan çok sayıda öğrenci bulunduğunu söyledi.Köydeki öğrencilerin şehirde oturan akranlarına göre kitaba ulaşmada dezavantajlı olduğunu dile getiren Güven, "Belediyenin bu uygulamasıyla artık kitaplar öğrencilerimizin ayağına getiriliyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Okumalarını geliştirdi öğrenciler." diye konuştu."Bu sayede okumadığım kitapları okudum"Öğrencilerden Sema Yıldız, gezici kütüphane ile kitaplardan en iyi şekilde yararlandıklarını belirterek, bu imkanı sağlayanlara teşekkür etti.Şerife Kartal (13), daha önce okumak istedikleri kitapları köyde bulamadıklarını ifade ederek, sunulan hizmetten mutluluk duyduklarını aktardı."Bu sayede okumadığım kitapları okudum. Her hafta bizlere kitap getiriyorlar. Bayağı yararlandık." diyen Kartal, Cizre Belediyesine teşekkür etti.Selman Örgen, farklı kitaplar okumanın mutluluğunu yaşadığını anlatarak, "Gezici kütüphanenin getirdiği kitaplar sayesinde okumamız gelişti. Daha önce ulaşamadığım, okuyamadığım kitapları okudum." dedi.