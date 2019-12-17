Haberler » Güncel » Kütüphanede Çay-Kitap-Sohbet Etkinliği'ne yoğun ilgi - Haber

Kütüphanede Çay-Kitap-Sohbet Etkinliği'ne yoğun ilgi

Kızılcahamam İlçe Halk Kütüphanesinde her ay gerçekleştirilen Çay, Kitap, Sohbet Etkinliği'ne kitapseverler yoğun ilgi gösteriyor.

17.12.2019 10:46 | Son Güncelleme: 17.12.2019 10:51Kütüphanede Çay-Kitap-Sohbet Etkinliği'ne yoğun ilgi
İlçe Halk Kütüphanesinde her ay gerçekleştirilen , Kitap, Sohbet Etkinliği'ne kitapseverler yoğun ilgi gösteriyor. Toplumun çeşitli kesimlerinden konuşmacıların katıldığı etkinlikte; vatandaşlar merak ettikleri konular hakkında fikir sahibi oluyor.

Kızılcahamam İlçe Halk Kütüphanesinde her ay yetişkinlere yönelik gerçekleştirilen Kütüphanede Çay-Kitap-Sohbet Etkinliği yoğun ilgi görüyor. Bu ayki etkinliğin konuğu, ilçe avukatlarından Ezel Gemici oldu. Etkinlikte katılımcılar, okudukları bir kitap hakkında kısa bilgi paylaştı, Avukat Gemici'ye merak ettikleri konular hakkında soru sorup görüş alışverişinde bulundu.

İlçe Halk Kütüphanesinin çocuk ve yetişkinlere yönelik etkinlikleri kütüphanenin sosyal medya hesaplarından takip edilebiliyor. - ANKARA

Kızılcahamam, Çay, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:36 TIR önünde aracı ile sürüklenen adamı ünlü şarkıcı kurtardı - Haber
12:36 AB Başkanlığı, Avrupa Kolejinde yüksek lisans için burs verecek - Haber
12:36 Sosyal konutlar için ilk gün 17 bin 506 vatandaş başvurdu - Haber
12:31 Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir Kadına Şiddeti kınadı - Haber
12:31 Niğde'de Kadına yönelik şiddetle mücadele eylem planı yapıldı - Haber
11:48 Amatör balıkçıların oltasına 1,5 metrelik köpek balığı takıldı - Haber
11:34 Hileli gıda iddiası Adana kebabına sıçradı, toz biber yerine talaş konulduğu iddia edildi - Haber
10:41 Apartmandaki garip sesler, ailelerin hayatını kabusa çevirdi - Haber
10:40 Camilerde tabure ve sandalye üzerinde namaz kılma devri kapandı - Haber
23:39 Çamaşır astığı sırada balkondan düşen genç kız öldü - Haber
17.12.2019 12:38:05