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Kütüphaneler 16-30 Mart tarihlerinde kapatılacak

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı tüm kütüphanelerin, 16-30 Mart tarihleri arasında okuyucu hizmetlerine kapatılacağı bildirildi.

15.03.2020 16:38 | Son Güncelleme: 15.03.2020 16:38
Kütüphaneler 16-30 Mart tarihlerinde kapatılacak
Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı tüm kütüphanelerin, 16-30 Mart tarihleri arasında okuyucu hizmetlerine kapatılacağı bildirildi.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Ekonomi

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