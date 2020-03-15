Kütüphaneler 16-30 Mart tarihlerinde kapatılacak
Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı tüm kütüphanelerin, 16-30 Mart tarihleri arasında okuyucu hizmetlerine kapatılacağı bildirildi.
15.03.2020 16:38 | Son Güncelleme: 15.03.2020 16:38
Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı tüm kütüphanelerin, 16-30 Mart tarihleri arasında okuyucu hizmetlerine kapatılacağı bildirildi.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Ekonomi
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