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Kütüphaneler 30 Mart'a kadar kapatıldı

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında bakanlığa bağlı tüm kütüphanelerin 30 Mart'a kadar okuyucu hizmetlerine kapatıldığını duyurdu.

15.03.2020 16:08 | Son Güncelleme: 15.03.2020 16:08
Kütüphaneler 30 Mart'a kadar kapatıldı

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında bakanlığa bağlı tüm kütüphanelerin 30 Mart'a kadar okuyucu hizmetlerine kapatıldığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Dünya genelinde hızla yayılan koronavirüs nedeniyle alınan önlemler kapsamında 16 Mart Pazartesi gününden 30 Mart Pazartesi gününe kadar Bakanlığımıza bağlı tüm kütüphanelerin okuyucu hizmetlerine kapatılmasına ve yapılması planlanan tüm etkinliklerin iptaline karar verilmiştir" denildi.

ANKARA, DHA)-


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Kaynak: DHA

Etiketler : Güncel

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