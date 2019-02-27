Kütüphaneler 7 Gün 24 Saat Açık Olacak"

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Cumhur İttifakı Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Ramazan Şimşek, seçildiği takdirde öncelikli hedeflerinden birinin eğitim seferberliği olduğunu belirtti.31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçim çalışmaları kapsamında projelerini anlatan Şimşek, ilçenin bir eğitim şehri olduğunu, Ankara ve Gazi üniversitelerinin çeşitli fakültelerinde 25 bini aşkın öğrencinin burada eğitim gördüğünü kaydetti.Bu gerçeği ve ilçenin genç nüfusunu göz önüne alarak eğitime özel bir önem vereceklerini dile getiren Şimşek, şöyle dedi:"Bu amaçla ilçemizde öğrencilerimizin ve tüm vatandaşlarımızın kitap sevgisini arttırmak, kitaplardan daha çok faydalanmalarını sağlamak istiyoruz. Bunun yolu da, kütüphane kültürünü yaygınlaştırmaktan geçiyor. Kıymetli Gölbaşılı hemşehrilerimizin seçimlerde bizi tercih etmeleri durumunda konforlu ve işlevsel alternatif bir çalışma ve sosyal alan olarak 7 gün 24 saat açık kütüphanelerin yanı sıra, ders çalışma ve etüt merkezleri kurulmasını amaçlıyoruz."