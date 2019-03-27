Kütüphaneler Haftası

Bozkır ilçesinde 55. Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında kitap okuma etkinlikleri düzenleniyor.
Bozkır'da 55. Kütüphane Haftası programı kapsamında Bozkır Gençlik Merkezinde, Bozkırlılar Vakfı Kız Öğrenci Yurdunda ve Tevfik Bilge Kur'an Kursu'nda kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi.
Etkinlik çerçevesinde düzenlenen kitap okuma aktivitesine, Bozkır Kaymakamı Oltan Bayraktar, Bozkır Halk Kütüphanesi Müdürü Murat Akman, Lokman Hekim Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ali Şimşek, Bozkırlılar Vakfı Öğrenci Sorumlusu Mevlüt Aydın, Bozkır Gençlik Merkezi Müdürü Erdoğan Erdal, Bozkır İlçe Müftüsü Seyit Böğet ve Bozkır İmam Hatip Mezunları ve Gönüllüleri Derneği Başkanı Mehmet Görür katıldı.
Kütüphane Haftası, Güncel
Kaynak: AA