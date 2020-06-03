Kütüphaneler randevu sistemine geçiyor

Altındağ Belediyesi kütüphaneleri kapılarını yeniden açıyor.

Kütüphaneler randevu sistemine geçiyor
03.06.2020 09:58 | Son Güncelleme: 03.06.2020 10:02
Altındağ Belediyesi kütüphaneleri kapılarını yeniden açıyor. Karapürçek ve Ali Ersoy semt kütüphaneleri, Covid-19 tedbirleri kapsamında randevu sistemi ile hizmet verecek.

Altındağ Belediyesi semt kütüphaneleri de normalleşme süreciyle birlikte yeniden hizmete başlıyor. Ancak kütüphaneler "yeni normal sosyal hayat" tedbirleri ile kapılarını açıyor. Kütüphaneler bundan böyle randevu sistemi ile hizmet verecek. Ali Ersoy Semt Kütüphanesi'nden randevu almak isteyenler 0312 351 1446'yı, Karapürçek Semt Kütüphanesi'nden randevu almak isteyenler ise 0312 377 0233 numaralı telefonu arayacak.

Kütüphanelerin yeniden hizmete başlaması konusunda çok yoğun bir talep olduğunu söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Gençlerimizin sınav tarihleri yaklaştı. Altındağlı gençlerimiz çok çalışkan, çok kitapsever gençler. Normal zamanlarda da kütüphanelerimiz çok yoğun ilgi görüyordu. Şu anda kütüphanelerimize duyulan ihtiyaç iyice arttı. Sınavlara sayılı günler kala, daha elverişli ortamlarda ders çalışmak isteyen, son tekrarlarını yapmak isteyen gençlerimiz kütüphanelerin açılmasını sabırsızlıkla bekliyorlardı. Biz de onları kırmak istemedik. Kütüphanelerimizi tüm hijyen tedbirlerini alarak, randevu sistemiyle yeniden açıyoruz" dedi.

Korona virüsle mücadele için alınan tedbirlerin elden bırakılmayacak kadar önemli olduğunun altını çizen Başkan Balcı, "Korona virüs tehlikesi tamamen bitmiş değil. Kontrollü sosyal hayata geçiyoruz. Yeni hayatımızda daima kontrollü olacak ve tedbirleri elden bırakmayacağız. Maske takmaya devam edecek, el hijyenimize ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edeceğiz. Tüm bu tedbirler açılacak olan tüm tesislerimizde olduğu gibi, kütüphanelerimizde de titizlikle uygulanacak" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel, Haber

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