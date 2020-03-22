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Kütüphaneler ve Yayınlar Genel Müdürü Turşucu'dan Başkan Demirbaş'a ziyaret

Kütüphaneler ve Yayınlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ı ziyaret etti.

22.03.2020 01:11 | Son Güncelleme: 22.03.2020 01:13
Kütüphaneler ve Yayınlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ı ziyaret etti.
Demirbaş'ı makamından ziyaret eden Turşucu, ziyaretin ardından Ankara Valiliğinin katkılarıyla Çubuk Belediyesi tarafından restorasyonu yapılan tarihi Hamdi Ağalar Konağını gezdi ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Daha sonra Başkan Demirbaş, Turşucu ve beraberindekiler ile Çubuk İmam Hatip Okulları Mezunları ve Mensupları Derneği tarafından yürütülen Kültür Kafe projesini ve ilçe kütüphanesini gezerek yetkililerden bilgi aldı.
Başkan Demirbaş, Turşucu'ya ziyaretin anısına Çubuk Agat taşından yapılmış el işçiliği tesbih hediye etti. Kütüphaneler ve Yayınlar Genel Müdürü Turşucu’dan Başkan Demirbaş’a ziyaret

Kaynak: AA

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Kütüphaneler ve Yayınlar Genel Müdürü Turşucu'dan Başkan Demirbaş'a ziyaret
Etiketler : Çubuk Belediyesi, Baki Demirbaş, Ankara, Çubuk, Güncel

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