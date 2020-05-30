Kütüphanelerdeki kitaplar dezenfekte edilip okuyucuya verilecek

Edirne'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kapatılan kütüphanelerin 1 Haziran'da yeniden açılması öncesinde hazırlık yapılıyor.

30.05.2020 13:07 | Son Güncelleme: 30.05.2020 13:13
Edirne'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kapatılan kütüphanelerin 1 Haziran'da yeniden açılması öncesinde hazırlık yapılıyor.
Edirne İl Halk Kütüphanesinde hazırlıklar kapsamında çeşitli çalışmalar başlatıldı.
Maske ve eldiven kullanan görevliler tarafından kitaplar, sterilize makinesinde dezenfekte edilecek. Kitapseverlere, sosyal mesafe kuralı, yere yapıştırılan kırmızı bantlarla hatırlatılacak.
Ayrıca kütüphaneye girişte ateş ölçümü ve maske kontrolü yapılacak.
İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünün salgın sürecinde "etkin kütüphane evinizde" çalışması yürüttüğünü söyledi.
Bu çerçevede zengin içerikli online aktiviteler düzenlendiğini belirten Soytürk, şöyle konuştu:
"Koronavirüs döneminde insanların yaşam alışkanlıkları değişti. Sosyal medyada okuyucularımızla buluşmaya devam ettik. Kültür ve Turizm Bakanlığı 'kütüphanem cepte' uygulamasıyla evde kalan vatandaşlarımızın ayağına kadar kitabını getirdi. Yaklaşık 22 bin kitap, okuyucunun hizmetine sunuldu. Konuşan kitap uygulamasıyla da 5 bin sesli kitap okuyucuyla buluştu."
"Kitapseverleri bekliyoruz"
Soytürk, 1 Haziran'dan itibaren okuyucuları kütüphaneye beklediklerini anlatarak, "Edirne Valiliği, İl Özel İdaresi ve belediyeden aldığımız destekle kütüphanenin tüm birimlerinde dezenfeksiyon yapıldı. Çalışan personele koronavirüsle mücadele kapsamında eğitim verildi." dedi.
Sosyal mesafe kuralı gereği, kitap okuma salonlarında masa ve okuyucu açısından 1,5 metre kuralına göre hazırlıklar yaptıklarını vurgulayan Soytürk, şunları kaydetti:
"Maskesiyle kütüphaneye giren okuyucumuz, sosyal mesafe kuralına uyarak kitabını seçebilecek. Seçilen kitabı görevli memurumuz okuyucuya vermeden önce sterilize makinesinde dezenfekte edecek. Ayrıca okuyucunun getirdiği kitap da sterilize makinesinde dezenfekte edildikten sonra rafa konulacak. Bu süreci de hep birlikte başarıyla geçireceğiz. Kitap kurtlarını, kitapseverleri kütüphanemize bekliyoruz." Kütüphanelerdeki kitaplar dezenfekte edilip okuyucuya verilecek

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Edirne, Güncel, Haber

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