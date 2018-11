Kütüphanenin Okuyucu Sayısı Kent Nüfusunu Aştı

27 Kasım 2018 Salı 11:27



27 Kasım 2018 Salı 11:27

GÖKHAN GÜCÜKLÜOĞLU - Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2014 ve 2016 verilerine göre Türkiye'nin en mutlu insanlarının yaşadığı kent olan Sinop'ta, Dr. Rıza Nur İl Halk Kütüphanesi'nin okuyucu sayısı yılın 10 aylık diliminde 47 bin 872'ye ulaşarak, 42 bin olan kent nüfusunu aştı.Denize nazır konumda 1902 yılında inşa edilen ve 1924 yılından beri kütüphane olarak hizmet veren Dr. Rıza Nur İl Halk Kütüphanesi'ne Sinopluların ilgisi her geçen yıl artmaya devam ediyor.Merkez nüfusu 42 bin olan kentte, içinde 61 bin 500 kitabın yer aldığı ve 7 bini aşkın üyesinin bulunduğu kütüphanenin okuyucu sayısı yılın geride kalan 10 aylık bölümünde 47 bin 872'e ulaştı.Kütüphane Müdürü Erol Akarslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarihi yapıyı, Dr. Rıza Nur'un vefatından önce, kütüphane olarak kullanılması şartıyla devlete bağışladığını belirtti.Binanın 94 yıldır kütüphane olarak kullanıldığına işaret eden Akarslan, Türkiye'de okuyucu sayısı kent nüfusunu geçen nadir kütüphanelerden biri olduklarını dile getirdi."Yer bulmada zorlanan okuyucularımız oluyor"Akarslan, Sinopluların kitap okuma noktasında önemli bir potansiyele sahip olduklarını ifade ederek, bu durumun kütüphanelerin okuyucu sayısına da yansıdığını anlattı.Kütüphanenin okuyucu sayısının 47 bin 872'ye ulaştığına dikkati çeken Akarslan, "Kütüphanemizin bu yılın geride kalan diliminde okuyucu sayısı 47 bin 872 olarak gerçekleşti. Söz konusu rakamın kent merkezi nüfusunu aşmış olması hem bizim hem Sinoplular adına mutluluk verici. Kütüphaneye yoğun bir ilgi alaka var. Özellikle öğrenciler sık kullanıyorlar. Üye sayımız 7 binin üzerine çıktı. Hedefimiz yıl sonuna kadar 50 bin bandını aşmak." diye konuştu.Akarslan, halka daha iyi hizmet verebilme noktasında bazı çalışmalar yaptıklarını belirterek, kitap sayısını artırmak istediklerini ancak yoğun zamanlarda bazı okuyucuların yer bulmakta zorlandığını dile getirdi. Çocuk kütüphanesi projelerinin olduğunu aktaran Akarslan, "Çocuk kütüphanesi hizmete girdiğinde boşalan bölümleri yetişkinlere açacağız. Böylelikle hem okuyucu hem de kitap sayımızı daha yukarılara çıkartabiliriz." dedi."Hizmetlerden memnunuz"Kütüphane okuyucusu Hande Çelik, kütüphanede aradıkları her kitaba rahatlıkla ulaşabildiklerini vurgulayarak, "Sinop'ta okuyucu sayısının fazla olması sevindirici bir durum. Ben küçüklüğümden beri kütüphaneye gelirim. Böyle yetiştirildik. O açıdan kitap okuyanların sayısının kentimizde fazla olması her açıdan memnuniyet verici." diye konuştu.