Kütüphanenin Okuyucusu Sayısı 820'ye Ulaştı

Kaynak: AA

Amasya'nın Hamamözü ilçesinde, Halk Kütüphanesinin aktif okuyucu sayısı gün geçtikçe artıyor.Okuma alışkanlığının giderek geliştiği ilçede, 11 bin 98 kitabın yer aldığı kütüphanede, aktif okuyucu sayısı 820'ye ulaştı.Kütüphanede, yapılan etkinliklerle öğrencilerin yanı sıra velilere de kitap okuma alışkanlığı kazandırılıyor. Kütüphaneden 7'den 70'e her yaşta insan yararlanıyor.Hamamözü İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Mustafa Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede okuma oranının artmasında kütüphanenin zengin kaynaklara sahip olmasının ve güncel kitapları bulundurmasının etkili olduğunu söyledi.İlçe halkına yönelik çeşitli etkinlikler yaparak onlara okuma alışkanlığı kazandırdıklarını ve kütüphaneyi ve kitapları sevdirdiklerini anlatan Turan, şunları dile getirdi:"Bizim asli görevimiz vatandaşa ve çocuklarımıza kitapları sevdirmek ve dışarıda yaşanacak olaylardan uzak tutmak. Küçük bir ilçe olduğu için herkes birbirini tanıyor ve kitap okuyan kişiler diğerlerini etkiliyor. Bu sayede okuyucu sayımız artıyor. Amacımız okuyucu sayımızı gün geçtikçe artırmak ve köylerimizdeki insanları imkanlar dahilinde bir araçla kitaplarla buluşturmak."Kütüphane okuyucularından 40 yaşındaki Güldane Kiremit ise çocuğunun bir ödev araştırması için kütüphaneyle ve kitaplarla tanıştığını söyledi."Buradan aldığım bir kitabın çok faydasını gördüm ve daha sonra buradan kitap alıp okumaya başladım." diyen Kiremit, şöyle devam etti:"Çocuklarımla beraber geliyorum, bazen burada oturup okuyoruz. Küçük bir ilçede, böyle büyük bir kütüphanenin bulunması ve içinde her kitabı bulabilmemiz, bizim için çok büyük bir zenginlik. Kitap okuma alışkanlığını kazandık, bu sayede konuşmalarımız düzeldi, düşüncelerimiz gelişti. Bütün kadınlar kitap okusun, zamanlarını boşa harcamasın, çocuklarına kitap okuma alışkanlığı kazandırsın."