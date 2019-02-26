Kaynak: AA

İncesu Kaymakamlığı ve İlçe Mili Eğitim Müdürlüğünün yürüttüğü "Kütüphanesiz Okul Kalmasın" projesi kapsamında kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi.Proje kapsamında Atatürk İlkokulunda öğrencilerle bir araya gelerek kitap okuyan İncesu Kaymakamı Emre Cebeci, projeyi ilçedeki tüm okulların kütüphanesiz kalmaması, okulların kütüphaneye kavuşturulması amacıyla başlattıklarını söyledi.Kaymakam Cebeci, etkinliğin önemini vurgulayarak, "İlçemizdeki okullarda öğrencilere her gün son ders saatinin son 15 dakikasında kitap okuma etkinliği düzenliyoruz. Bugün de İlçe Milli Eğitim Müdürümüzle öğrencilerimize katıldık. Amacımız, öğrencilerimizi kitap okumaya teşvik etmek ve bu alışkanlığı kazandırmaktır. Sadece öğrenciler değil, herkes kendisine kitap okumak için zaman ayırmalı." diye konuştu.