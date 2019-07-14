"Kütüphaneyi yıkalım pazar yeri yapalım" sözleriyle tepki çeken Savcı Sayan, konuya açıklık getirdi

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, kütüphane amacıyla inşaa edilmiş boş durumdaki bir binayı gezerken belediyenin kültür müdürünü arayarak burayı yıkmak istediğini ve pazar yeri yapmak istediğini belirtmesi üzerine tepki gördü. Görüntülerin sosyal medyada yayılması ve tepki çekmesinin ardından açıklama yapan Sayan, "Pazar deyince Twitter'daki hıyarlar, hıyar pazarı anlamış. Allah aşkına biri Twitter'daki apt...... anlatsın" dedi.

"HIYARLAR, HIYAR PAZARI ANLAMIŞ"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Savcı Sayan,"Şehrinizde daha önce kütüphane binası olarak kullanılan, akabinde fiziki şartlandan dolayı boşaltılan ve sahipsiz bırakılan uyuşturucu kullananların mekanı olmuş bir binayı ne yaparsınız. Tabi ki şehire yararlı hale getirirsiniz. Biz bunu yapıyoruz. Kötüleri Allah islah etsin. Arkadaşlar, Ağrı'daki kütüphane yıllardır boş. Yeni kütüphane yapılınca buna yıkım kararı alınmış. Vali bey güçlendirip müze yapalım demiş. Bizde altına tarihi kent pazarı yapalım. Pazar deyince Twitter'daki hıyarlar, hıyar pazarı anlamış. Allah aşkına biri Twitter'daki apt... anlatsın." ifadelerini kullandı.