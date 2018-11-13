13 Kasım 2018 Salı 16:13



13 Kasım 2018 Salı 16:13

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, kutuplaşarak ülkeye ve geleceğe hiçbir katkı verilemeyeceğini belirtti.AK Parti İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Şengül, kentteki Alevi kurumlarının temsilcileriyle bir araya geldi.Alevilerin taleplerinin dinlendiği buluşmada çözüm önerileri üzerinde görüş alışverişinde bulunulduğu ifade edildi.Şengül, toplantıya ilişkin değerlendirmesinde Alevi kurumlarının temsilcileriyle görüşmelerinin çok samimi bir ortamda geçtiğini kaydetti.Bundan sonra da görüşmelerinin süreceğini dile getiren Şengül, şöyle devam etti:"İktidar partisi olarak bizim görevimiz zaten tüm inançlara ve yaşam tarzına saygılı olmak, etnik gruplara kendilerini özgürce ifade edebilecekleri ortamı sağlamaktır. Tüm kesimlere adaletli davranmak durumundayız. Ben bu görüşmede, Alevi vatandaşlarımızın tüm sorunlarını çözmeyi vadetmedim. Ama onların tüm taleplerini, ilgili yerlere aktarma noktasında köprü vazifesi görebilirim. Bizim tek beklentimiz hoşgörü, diyalog ve birbirimizi anlamaktır. Bunu da birbirimizi dinlemeden, empati kurmadan sağlayamayız. Biz, Alevi ve Sünni'siyle, Türk'ü, Laz'ı ve Çerkez'i ile hep birlikte güçlü, anlamlıyız. Ayrışarak, kutuplaşarak ülkemize ve geleceğimize hiçbir katkı veremeyiz."