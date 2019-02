Kuva-Yi Milliye Camii, Beylikdüzü'nde Hizmete Açılıyor

Yakuplu Mahallesi'ne kazandırılan Kuva-yi Milliye Camii ile Emre Akkuş ve R. Can Yıldız Çok Amaçlı Taziye Evi'nin açılış töreni, 1 Mart Cuma günü, saat 14.00'da gerçekleşecek.

Beylikdüzü Belediyesi ilçeye yeni ibadethaneler ve taziye evleri kazandırmaya devam ediyor. Artan nüfus oranıyla birlikte vatandaşların ibadethane ihtiyaçlarının arttığını dikkate alan ve ilçede ikamet eden vatandaşların taleplerine kulak veren Beylikdüzü Belediyesi, Yakuplu Mahallesi'ne kazandırdığı Kuva-yi Milliye Camii'ni, 1 Mart'ta vatandaşların hizmetine açıyor. Yakuplu Caddesi üzerinde bulunan Kuva-yi Milliye Camii, merkezi konumu ile dikkat çekiyor. Açık ve kapalı olmak üzere toplam 1600 m2 alana sahip camide, 510 kişi kapalı alanda namaz kılabilecek.

1 Mart Cuma günü, Kuva-yi Milliye Camii ile birlikte açılışı yapılacak Emre Akkuş ve R. Can Yıldız Çok Amaçlı Taziye Evi, Beylikdüzü ilçesinde bulunan dördüncü taziye evi olacak. Beylikdüzü Belediyesi'nin girişimi ile inşa edilen ve yaklaşık 160 m2 alana sahip Emre Akkuş ve R. Can Yıldız Çok Amaçlı Taziye Evi, 170 kişi kapasitesi ile vatandaşlara hizmet verecek. Kuva-yi Milliye Camii ile Emre Akkuş ve R. Can Yıldız Çok Amaçlı Taziye Evi'nin açılış töreni, 1 Mart Cuma günü, ilçe protokolü ve vatandaşların katılımıyla yapılacak.

